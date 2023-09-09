Михайлов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.11.1934
Дочь: Зайцева Людмила Александровна
Мать ребёнка: Михайлова Екатерина Александровна
Рождение ребёнка
22.03.1939
Дочь: Зайцева Галина Александровна
Мать ребёнка: Михайлова Екатерина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно