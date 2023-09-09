Михайлов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.11.1934

Дочь: Зайцева Людмила Александровна

Мать ребёнка: Михайлова Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
22.03.1939

Дочь: Зайцева Галина Александровна

Мать ребёнка: Михайлова Екатерина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михайлова Екатерина Александровна

Смерть
Неизвестно
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