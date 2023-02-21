Башуров Дмитрий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Башуров Дмитрий Степанович

Место рождения

с. Старшешма, Чистопольского района, Казанской области

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1915 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Старшешма, Чистопольского района, Казанской области
Бракосочетание
13.02.1959

Жена: Губкина - Башурова Анна Давыдовна

Салтымаковский сельсовет, Крапивинского района, Кемеровской области
Смерть
Неизвестно
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