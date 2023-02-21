Башуров Дмитрий Степанович
Место рожденияс. Старшешма, Чистопольского района, Казанской области
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Старшешма, Чистопольского района, Казанской области
Бракосочетание
13.02.1959
Салтымаковский сельсовет, Крапивинского района, Кемеровской области
Смерть
Неизвестно