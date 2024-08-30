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(Григорова) Ирина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

11.09.1898

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пшеннова (Григорова) Елизавета Ефимовна

Отец ребёнка: Григоров Ефим Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григоров Ефим Васильевич

Рождение ребёнка
1858

Сын: Григоров Степан Евфимьевич

Отец ребёнка: Григоров Ефим Васильевич

Смерть
11.09.1898

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