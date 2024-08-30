(Григорова) Ирина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти11.09.1898
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пшеннова (Григорова) Елизавета Ефимовна
Отец ребёнка: Григоров Ефим Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1858
Сын: Григоров Степан Евфимьевич
Отец ребёнка: Григоров Ефим Васильевич
Смерть
11.09.1898