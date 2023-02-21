Олимпиада Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОлимпиада Афанасьева

Олимпиада Афанасьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.08.1908

Сын: Новиков Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Новиков Дмитрий Степанов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Новиков Александр Дмитриев

Отец ребёнка: Новиков Дмитрий Степанов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
07.04.1910

Дочь: Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Новиков Дмитрий Степанов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Новиков Дмитрий Степанов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.03.1915

Дочь: Ксения Дмитриевна

Отец ребёнка: Новиков Дмитрий Степанов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиков Дмитрий Степанов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close