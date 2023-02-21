Олимпиада Афанасьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.08.1908
Отец ребёнка: Новиков Дмитрий Степанов
Рождение ребёнка
1909
Сын: Новиков Александр Дмитриев
Отец ребёнка: Новиков Дмитрий Степанов
Рождение ребёнка
07.04.1910
Дочь: Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Новиков Дмитрий Степанов
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Новиков Дмитрий Степанов
Рождение ребёнка
04.03.1915
Дочь: Ксения Дмитриевна
Отец ребёнка: Новиков Дмитрий Степанов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно