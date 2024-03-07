Афонина Агрипина Кириллова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афонина Агрипина Кириллова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афонин Егор Семенов

Рождение ребёнка
12.07.1874

Сын: Афонин Владимир Егоров

Отец ребёнка: Афонин Егор Семенов

Рождение ребёнка
1877

Сын: Афонин Кирилл Егоров

Отец ребёнка: Афонин Егор Семенов

Рождение ребёнка
07.02.1880

Сын: Афонин Феодор Егоров

Отец ребёнка: Афонин Егор Семенов

Рождение ребёнка
04.11.1884

Сын: Афонин Михаил Георгиев (Егоров)

Отец ребёнка: Афонин Егор Семенов

Рождение ребёнка
1888

Сын: Афонин Тимофей Егоров

Отец ребёнка: Афонин Егор Семенов

Смерть
Неизвестно

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