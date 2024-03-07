Афонина Агрипина Кириллова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Афонин Егор Семенов
Рождение ребёнка
12.07.1874
Отец ребёнка: Афонин Егор Семенов
Рождение ребёнка
1877
Сын: Афонин Кирилл Егоров
Отец ребёнка: Афонин Егор Семенов
Рождение ребёнка
07.02.1880
Сын: Афонин Феодор Егоров
Отец ребёнка: Афонин Егор Семенов
Рождение ребёнка
04.11.1884
Сын: Афонин Михаил Георгиев (Егоров)
Отец ребёнка: Афонин Егор Семенов
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Афонин Егор Семенов
Смерть
Неизвестно