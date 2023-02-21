Власова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВласова ?

Власова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1822 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Сын: Власов Климент

Отец ребёнка: Власов Леонтий

Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1848

Сын: Власов Денис

Отец ребёнка: Власов Леонтий

Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Параскева

Отец ребёнка: Власов Леонтий

Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1861

Сын: Власов Александр

Отец ребёнка: Власов Леонтий

Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1864

Сын: Власов Егор

Отец ребёнка: Власов Леонтий

Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Власов Леонтий

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close