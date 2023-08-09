Денисова (Черданцева) Матрона Дионисиева/Денисова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисова (Черданцева) Матрона Дионисиева/Денисова

Место рождения

Бихтулина, Маринский округ, Томская губерния

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Бихтулина, Маринский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
02.08.1889

Дочь: Евдокия Максимова

Отец ребёнка: Кучумеев Максим Александров

Чердаты, Зырянский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
10.01.1892 ст.

Дочь: Нина Максимова

Отец ребёнка: Кучумеев Максим Александров

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
13.01.1892 #007470344 №106
Рождение ребёнка
12.01.1896 ст.

Дочь: Анисия Максимова

Отец ребёнка: Кучумеев Максим Александров

Чердаты, Зырянский муниципальный район, Томская область
14.01.1896 #007470344 №311
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кучумеев Максим Александров

он первым браком 19 лет она первым браком 20 лет #007470343 №896
Место жительства
Неизвестно
Чердаты, Зырянский муниципальный район, Томская область
Смерть
Неизвестно