Денисова (Черданцева) Матрона Дионисиева/Денисова
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.08.1889
Дочь: Евдокия Максимова
Отец ребёнка: Кучумеев Максим Александров
Рождение ребёнка
10.01.1892 ст.
Дочь: Нина Максимова
Отец ребёнка: Кучумеев Максим Александров
Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
13.01.1892 #007470344 №106
Рождение ребёнка
12.01.1896 ст.
Дочь: Анисия Максимова
Отец ребёнка: Кучумеев Максим Александров
14.01.1896 #007470344 №311
Бракосочетание
Неизвестно
он первым браком 19 лет она первым браком 20 лет #007470343 №896
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно