Параскева Захарова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.02.1851 ст.
Муж: Дмитрий Львов
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.08.1852 ст.
Дочь: Евдокия Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Львов
Рождение ребёнка
22.01.1855 ст.
Сын: Жорин Климентий Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Львов
Рождение ребёнка
03.05.1858 ст.
Дочь: Акилина Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Львов
Рождение ребёнка
23.02.1861 ст.
Сын: Николай Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Львов
Рождение ребёнка
05.11.1863 ст.
Дочь: Матрёна Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Львов
Рождение ребёнка
24.12.1866 ст.
Отец ребёнка: Дмитрий Львов
Рождение ребёнка
22.01.1870 ст.
Сын: Григорий Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Львов
Рождение ребёнка
25.05.1874 ст.
Сын: Никита Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Львов
Смерть
Неизвестно