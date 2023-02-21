Параскева Захарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Захарова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1830 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.02.1851 ст.

Муж: Дмитрий Львов

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.08.1852 ст.

Дочь: Евдокия Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Львов

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.01.1855 ст.

Сын: Жорин Климентий Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Львов

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.05.1858 ст.

Дочь: Акилина Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Львов

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.02.1861 ст.

Сын: Николай Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Львов

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.11.1863 ст.

Дочь: Матрёна Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Львов

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.12.1866 ст.

Сын: Жорин Степан Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Львов

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.01.1870 ст.

Сын: Григорий Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Львов

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.05.1874 ст.

Сын: Никита Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Львов

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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