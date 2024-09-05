Шевчук Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевчук Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дороничева (Пожилова) Елена Валентиновна

Рождение ребёнка
09.04.1985

Сын: Шевчук Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Дороничева (Пожилова) Елена Валентиновна

Рождение ребёнка
05.06.1988

Дочь: Вервейкина (Шевчук) Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Дороничева (Пожилова) Елена Валентиновна

Смерть
Неизвестно

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