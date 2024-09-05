Шевчук Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.04.1985
Мать ребёнка: Дороничева (Пожилова) Елена Валентиновна
Рождение ребёнка
05.06.1988
Дочь: Вервейкина (Шевчук) Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Дороничева (Пожилова) Елена Валентиновна
Смерть
Неизвестно