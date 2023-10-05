Круглов Афансий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Место рождения: Воронежская губ., Валуйский уезд, с. Александровка
Рождение ребёнка
1889
Мать ребёнка: Круглова Мария Сергеевна
Арест
11.02.1930
Черлак, Черлакский муниципальный район, Омская область
Осуждение
08.04.1930
Осудивший орган: Особая тройка при ПП ОГПУ по Сибкраю Статья: 58, п. 10, ст. 73-1 УК РСФСР
Реабилитация осужденного
27.04.1989
Реабилитирующий орган: Прокуратурой Омской обл. Основания реабилитации: на основании Указа ПВС СССР.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Круглова Мария Сергеевна
Отбывание наказания
Неизвестно
к высылке на жительство в Туруханский край