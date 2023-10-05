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Круглов Афансий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1875 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Место рождения: Воронежская губ., Валуйский уезд, с. Александровка
Рождение ребёнка
1889

Сын: Круглов Петр Афанасьевич

Мать ребёнка: Круглова Мария Сергеевна

Арест
11.02.1930
Черлак, Черлакский муниципальный район, Омская область
Осуждение
08.04.1930
Осудивший орган: Особая тройка при ПП ОГПУ по Сибкраю Статья: 58, п. 10, ст. 73-1 УК РСФСР
Реабилитация осужденного
27.04.1989
Реабилитирующий орган: Прокуратурой Омской обл. Основания реабилитации: на основании Указа ПВС СССР.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Круглова Мария Сергеевна

Отбывание наказания
Неизвестно
к высылке на жительство в Туруханский край
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