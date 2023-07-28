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Tann Hödre Jüri

Место рождения

Hödre

Дата рождения

?.08.1805

Дата смерти

16.07.1849

Пол

Мужской

Отец

1773 г.р.

Мать

1779 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ММ
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Место
Комментарий
Рождение
?.08.1805

Отец: Tann Hödre Peeter

Мать: Ewa

Hödre
Смерть
16.07.1849