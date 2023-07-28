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Tann Hödre Jüri
Tann Hödre Jüri
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Место рождения
Hödre
Дата рождения
?.08.1805
Дата смерти
16.07.1849
Пол
Мужской
Отец
Tann Hödre Peeter
1773 г.р.
Мать
(Tann) Ewa
1779 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ММ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1805
Отец:
Tann Hödre Peeter
Мать:
Ewa
Hödre
Смерть
16.07.1849
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