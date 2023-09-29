Ксения Артёмовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Артёмовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1855 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Роман Логинович

Отец ребёнка: Логин Наумович

Шелбаны, Краснинский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Логин Наумович

Смерть
Неизвестно
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