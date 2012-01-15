Ефимов Денис Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимов Денис Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.01.2012

Пол

Мужской

Отец

1991 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.2012

Отец: Ефимов Михаил Александрович

Мать: Беспалова Юна

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