Георгиевский Сергей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Георгиевский Сергей Михайлович

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Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

07.10.1851

Дата смерти

26.07.1893

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1851 по 1868
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1873 по 1875
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
По 1873
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1875 по 1880
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1880 по 1882
г. Пекин, Китай
Место жительства
С 1883 по 1883
г. Лондон, Англия
Смерть
26.07.1893
г. Мец, Франция
Место жительства
По 1893
г. Мец, Франция
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