Георгиевский Сергей Михайлович
Место рождения
Дата рождения07.10.1851
Дата смерти26.07.1893
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1851 по 1868
Место жительства
С 1873 по 1875
Место жительства
По 1873
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1875 по 1880
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1880 по 1882
г. Пекин, Китай
Место жительства
С 1883 по 1883
г. Лондон, Англия
Смерть
26.07.1893
г. Мец, Франция
Место жительства
По 1893
г. Мец, Франция