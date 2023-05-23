(Бессонова) Ефросинья Филимоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.09.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1878
Бракосочетание
12.02.1898
Угоны
Рождение ребёнка
29.11.1899
Сын: Мягченков Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Мягченков Михаил Павлович
Рождение ребёнка
08.01.1907
Сын: Мягченков Василий Михайлович
Отец ребёнка: Мягченков Михаил Павлович
Рождение ребёнка
10.06.1908
Сын: Мягченков Фёдор Михайлович
Отец ребёнка: Мягченков Михаил Павлович
Смерть
Неизвестно