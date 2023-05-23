(Бессонова) Ефросинья Филимоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бессонова) Ефросинья Филимоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.09.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1878

Отец: Бессонов Филимон Никитич

Мать: Бессонова Агафья Косьминична

Бракосочетание
12.02.1898

Муж: Мягченков Михаил Павлович

Угоны
Рождение ребёнка
29.11.1899

Сын: Мягченков Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Мягченков Михаил Павлович

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
08.01.1907

Сын: Мягченков Василий Михайлович

Отец ребёнка: Мягченков Михаил Павлович

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
10.06.1908

Сын: Мягченков Фёдор Михайлович

Отец ребёнка: Мягченков Михаил Павлович

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
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