Габдрахманов Мансур
Место рожденияТатарская АССР, Сармановский р-н, д. Ст. Мензелябаш
Дата рождения1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: Габдрахманов Мусагит
Мать: Габдрахманова Салиха
Татарская АССР, Сармановский р-н, д. Ст. Мензелябаш
Военная награда
Неизвестно
Габдрахманов Мансур Мусагитович. Орден Отечественной войны II степени __.__.1926 Татарская АССР, Сармановский р-н, д. Старый Мензелебаш. Юбилейная картотека
Смерть
Неизвестно