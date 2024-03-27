Габдрахманов Мансур — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Габдрахманов Мансур

Место рождения

Татарская АССР, Сармановский р-н, д. Ст. Мензелябаш

Дата рождения

1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Габдрахманов Мусагит

Мать: Габдрахманова Салиха

Татарская АССР, Сармановский р-н, д. Ст. Мензелябаш
Военная награда
Неизвестно
Габдрахманов Мансур Мусагитович. Орден Отечественной войны II степени __.__.1926 Татарская АССР, Сармановский р-н, д. Старый Мензелебаш. Юбилейная картотека
Смерть
Неизвестно
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