Голубкова (Климова) Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Климов Василий
Рождение ребёнка
1903
Сын: Голубков Сидор Александрович
Отец ребёнка: Голубков Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Голубкова Евдокия Александровна
Отец ребёнка: Голубков Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Александровна
Отец ребёнка: Голубков Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила Александровна
Отец ребёнка: Голубков Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голубков Григорий Александрович
Отец ребёнка: Голубков Александр
Смерть
Неизвестно