Голубкова (Климова) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубкова (Климова) Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Климов Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Сын: Голубков Сидор Александрович

Отец ребёнка: Голубков Александр

Княжево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Голубкова Евдокия Александровна

Отец ребёнка: Голубков Александр

Княжево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Александровна

Отец ребёнка: Голубков Александр

Княжево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила Александровна

Отец ребёнка: Голубков Александр

Княжево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голубков Григорий Александрович

Отец ребёнка: Голубков Александр

Княжево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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