Негодин Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.06.1954
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1954
Рождение ребёнка
26.11.1974
Дочь: Негодина Валентина Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.02.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.11.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности