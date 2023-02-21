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Негодин Александр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.06.1954

Пол

Мужской

Отец

Мать

1928 г.р.

Дети

1974 г.р.
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Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1954

Отец: Негодин Василий Иванович

Мать: Негодина Серафима Ивановна

Рождение ребёнка
26.11.1974

Дочь: Негодина Валентина Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.02.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.11.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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