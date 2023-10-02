Пелагея Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

1933

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1000

Дочь: Александра Андреевна

Отец ребёнка: Казаков Андрей Иванович

Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Вера Андреевна

Отец ребёнка: Казаков Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1911

Сын: Казаков Петр Андреевич

Отец ребёнка: Казаков Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Нина Андреевна

Отец ребёнка: Казаков Андрей Иванович

Рождение ребёнка
22.12.1918

Дочь: Анна Андреевна

Отец ребёнка: Казаков Андрей Иванович

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Смерть
1933
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