Пелагея Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смерти1933
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1000
Дочь: Александра Андреевна
Отец ребёнка: Казаков Андрей Иванович
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Вера Андреевна
Отец ребёнка: Казаков Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Казаков Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Нина Андреевна
Отец ребёнка: Казаков Андрей Иванович
Рождение ребёнка
22.12.1918
Дочь: Анна Андреевна
Отец ребёнка: Казаков Андрей Иванович
Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Смерть
1933