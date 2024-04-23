Матрёна Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатрёна Леонтьевна

Матрёна Леонтьевна

Место рождения

Алексеево, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

1880

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Алексеево, Нелидовский, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
07.01.1897

Муж: Георгий Лаврентьевич

Рождение ребёнка
29.04.1901

Дочь: Пелагея Георгиевна

Отец ребёнка: Георгий Лаврентьевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
02.06.1902

Дочь: Мария Георгиевна

Отец ребёнка: Георгий Лаврентьевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
04.12.1904

Дочь: Варвара Георгиевна

Отец ребёнка: Георгий Лаврентьевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
10.03.1907

Дочь: Анастасия Георгиевна

Отец ребёнка: Георгий Лаврентьевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
01.07.1908

Дочь: Марфа Георгиевна

Отец ребёнка: Георгий Лаврентьевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.