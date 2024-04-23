Матрёна Леонтьевна
Место рождения
Дата рождения1880
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
07.01.1897
Муж: Георгий Лаврентьевич
Рождение ребёнка
29.04.1901
Дочь: Пелагея Георгиевна
Отец ребёнка: Георгий Лаврентьевич
Рождение ребёнка
02.06.1902
Дочь: Мария Георгиевна
Отец ребёнка: Георгий Лаврентьевич
Рождение ребёнка
04.12.1904
Дочь: Варвара Георгиевна
Отец ребёнка: Георгий Лаврентьевич
Рождение ребёнка
10.03.1907
Дочь: Анастасия Георгиевна
Отец ребёнка: Георгий Лаврентьевич
Рождение ребёнка
01.07.1908
Дочь: Марфа Георгиевна
Отец ребёнка: Георгий Лаврентьевич