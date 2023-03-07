Бушуева Екатерина Еремиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бушуева Екатерина Еремиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1868 ст.

Дата смерти

Около 1911 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1872 г.р.

Дети

Добавил:

СБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1868 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1886 ст.

Сын: Бушуев Александр Андреев (внебрачн.)

Отец ребёнка: Бушуев Андрей Петров

внебрачный
Место жительства
1908 ст.
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 1 Д. 9 стр. 71
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бушуев Андрей Петров

Смерть
Около 1911 ст.
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