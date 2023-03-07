Бушуева Екатерина Еремиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1868 ст.
Дата смертиОколо 1911 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1886 ст.
Сын: Бушуев Александр Андреев (внебрачн.)
Отец ребёнка: Бушуев Андрей Петров
внебрачный
Место жительства
1908 ст.
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 1 Д. 9 стр. 71
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бушуев Андрей Петров
Смерть
Около 1911 ст.