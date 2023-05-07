Гревцева (Гордиенко) Пелагея Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 06.11.1913
Дата смерти2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 06.11.1913
Отец: Гордиенко Яков
Мать: Гордиенко Анна
Рождение ребёнка
11.09.1934
Сын: Золотарёв Виктор Георгевич
Отец ребёнка: Золотарёв Георгей
Рождение ребёнка
08.01.1942
Дочь: Мартынова Валентина Стефановна
Отец ребёнка: Гревцев Стефан Матвеевич
Смерть
2003