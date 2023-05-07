Гревцева (Гордиенко) Пелагея Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гревцева (Гордиенко) Пелагея Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 06.11.1913

Дата смерти

2003

Пол

Женский

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 06.11.1913

Отец: Гордиенко Яков

Мать: Гордиенко Анна

Рождение ребёнка
11.09.1934

Сын: Золотарёв Виктор Георгевич

Отец ребёнка: Золотарёв Георгей

Рождение ребёнка
08.01.1942

Дочь: Мартынова Валентина Стефановна

Отец ребёнка: Гревцев Стефан Матвеевич

Смерть
2003
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