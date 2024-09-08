Попов Ефимий Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.09.1905
Дочь: (Попова) Пелагея Ефимовна
Мать ребёнка: Попова (Истомина) Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
18.11.1907
Дочь: (Попова) Екатерина Ефимовна
Мать ребёнка: Попова (Истомина) Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
04.03.1909
Дочь: (Попова) Ульяна Ефимовна
Мать ребёнка: Попова (Истомина) Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
02.06.1911
Сын: Попов Иоанн Ефимович
Мать ребёнка: Попова (Истомина) Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
02.04.1914
Мать ребёнка: Попова (Истомина) Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
24.08.1917
Сын: Попов Петр Ефимович
Мать ребёнка: Попова (Истомина) Евдокия Федоровна
Смерть
Неизвестно