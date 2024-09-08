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Попов Ефимий Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова (Истомина) Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
27.09.1905

Дочь: (Попова) Пелагея Ефимовна

Мать ребёнка: Попова (Истомина) Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
18.11.1907

Дочь: (Попова) Екатерина Ефимовна

Мать ребёнка: Попова (Истомина) Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
04.03.1909

Дочь: (Попова) Ульяна Ефимовна

Мать ребёнка: Попова (Истомина) Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
02.06.1911

Сын: Попов Иоанн Ефимович

Мать ребёнка: Попова (Истомина) Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
02.04.1914

Сын: Попов Георгий Ефимович

Мать ребёнка: Попова (Истомина) Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
24.08.1917

Сын: Попов Петр Ефимович

Мать ребёнка: Попова (Истомина) Евдокия Федоровна

Смерть
Неизвестно

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