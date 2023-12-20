Назина 1
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Назин Петр Никифоров
Рождение ребёнка
1840
Дочь: (Назина) Акулина Петрова
Отец ребёнка: Назин Петр Никифоров
Рождение ребёнка
1842
Сын: Назин Егор Петров
Отец ребёнка: Назин Петр Никифоров
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Назина) Наталия Петрова
Отец ребёнка: Назин Петр Никифоров
Смерть
Неизвестно