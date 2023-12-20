Назина 1 — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назина 1

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1818 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назин Петр Никифоров

Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Назина) Акулина Петрова

Отец ребёнка: Назин Петр Никифоров

Рождение ребёнка
1842

Сын: Назин Егор Петров

Отец ребёнка: Назин Петр Никифоров

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Назина) Наталия Петрова

Отец ребёнка: Назин Петр Никифоров

Смерть
Неизвестно

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