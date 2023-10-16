Зыков Николай Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зыков Николай Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

24.12.1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.03.1961

Сын: Зыков Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Зыкова Раиса Ивановна

Выглядовка, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
21.02.1966

Сын: Зыков Александр Николаевич

Мать ребёнка: Зыкова Раиса Ивановна

Смерть
24.12.1978
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