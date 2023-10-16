Зыков Николай Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти24.12.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.03.1961
Мать ребёнка: Зыкова Раиса Ивановна
Выглядовка, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
21.02.1966
Сын: Зыков Александр Николаевич
Мать ребёнка: Зыкова Раиса Ивановна
Смерть
24.12.1978