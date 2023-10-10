Вяткин Лука
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.09.1915
Сын: Вяткин Михаил Лукич
Мать ребёнка: не указана
Старые Ятчи, Граховский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вяткин Леонид Лукич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вяткин Кузьма Лукич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно