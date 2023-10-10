Вяткин Лука — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вяткин Лука

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.09.1915

Сын: Вяткин Михаил Лукич

Мать ребёнка: не указана

Старые Ятчи, Граховский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вяткин Леонид Лукич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вяткин Кузьма Лукич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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