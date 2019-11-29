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Петров Руслан Маратович
Петров Руслан Маратович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.11.2019
Пол
Мужской
Отец
Атажанов Марат Машарибович
1991 г.р.
Мать
Петрова Анна Михайловна
1990 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.2019
Отец:
Атажанов Марат Машарибович
Мать:
Петрова Анна Михайловна
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