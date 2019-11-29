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Петров Руслан Маратович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.11.2019

Пол

Мужской

Отец

1991 г.р.

Мать

1990 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.2019

Отец: Атажанов Марат Машарибович

Мать: Петрова Анна Михайловна

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