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Федор Владимиров
Федор Владимиров
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1845
Пол
Мужской
Отец
Владимир Миронов
Мать
Пелагея Борисова
1820 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец:
Владимир Миронов
Мать:
Пелагея Борисова
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