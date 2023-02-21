Федор Владимиров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федор Владимиров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Пол

Мужской

Отец

Мать

1820 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Владимир Миронов

Мать: Пелагея Борисова

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