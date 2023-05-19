Авруцкий Андрей Мефодьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Авруцкий Мефодий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.05.1907
Мать ребёнка: Авруцкая Доминика (Домна) Георгиевна
Рождение ребёнка
1909
Сын: Авруцкий Александр Андреевич
Мать ребёнка: Авруцкая Доминика (Домна) Георгиевна
Военная служба
Неизвестно
10-й стрелковый полк рядовой Выбыл со службы в лазарет 31.08.1916 г.
Смерть
Неизвестно