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Авруцкий Андрей Мефодьевич

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Место рождения

Лакедемоновка, Неклиновский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Авруцкий Мефодий

Мать: не указана

Лакедемоновка, Неклиновский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
28.05.1907

Сын: Авруцкий Иосиф Андреевич

Мать ребёнка: Авруцкая Доминика (Домна) Георгиевна

Лакедемоновка, Неклиновский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Авруцкий Александр Андреевич

Мать ребёнка: Авруцкая Доминика (Домна) Георгиевна

Лакедемоновка, Неклиновский муниципальный район, Ростовская область
Военная служба
Неизвестно
10-й стрелковый полк рядовой Выбыл со службы в лазарет 31.08.1916 г.
Смерть
Неизвестно
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