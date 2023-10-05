Василиса Корнеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василиса Корнеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1929

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Корней

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1913

Сын: Борисенко Леонид Иванович

Отец ребёнка: Борисенко Иван Тимофеевич

Рождение ребёнка
Около 25.10.1914

Сын: Борисенко Сергей Иванович

Отец ребёнка: Борисенко Иван Тимофеевич

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Борисенко Ефросиния Ивановна

Отец ребёнка: Борисенко Иван Тимофеевич

Рождение ребёнка
11.02.1926

Сын: Борисенко Михаил Иванович

Отец ребёнка: Борисенко Иван Тимофеевич

Смерть
Около 1929
Рождение ребёнка
13.10.1992

Дочь: Борисенко Вера Ивановна

Отец ребёнка: Борисенко Иван Тимофеевич

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