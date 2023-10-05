Василиса Корнеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1929
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Корней
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1913
Сын: Борисенко Леонид Иванович
Отец ребёнка: Борисенко Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
Около 25.10.1914
Сын: Борисенко Сергей Иванович
Отец ребёнка: Борисенко Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Борисенко Ефросиния Ивановна
Отец ребёнка: Борисенко Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
11.02.1926
Сын: Борисенко Михаил Иванович
Отец ребёнка: Борисенко Иван Тимофеевич
Смерть
Около 1929
Рождение ребёнка
13.10.1992
Дочь: Борисенко Вера Ивановна
Отец ребёнка: Борисенко Иван Тимофеевич