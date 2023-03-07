Тананин Савка Фомин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТананин Савка Фомин

Тананин Савка Фомин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1605

Дата смерти

После 1646

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1605

Отец: Тананин Фома (Фомка)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1622

Сын: Тананин Степан (Стенка) Савин

Мать ребёнка: не указана

Пищалинская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1624

Сын: Тананин Карп (Карпунка) Савин

Мать ребёнка: не указана

Пищалинская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1626

Сын: Тананин Тимофей (Тимошка) Савин

Мать ребёнка: не указана

Пищалинская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1630

Сын: Тананин Павел (Павлик) Савин

Мать ребёнка: не указана

Пищалинская, Слободской уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Пищалинская, Слободской уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1646
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close