Тананин Савка Фомин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1605
Дата смертиПосле 1646
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1605
Отец: Тананин Фома (Фомка)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1622
Сын: Тананин Степан (Стенка) Савин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1624
Сын: Тананин Карп (Карпунка) Савин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1626
Сын: Тананин Тимофей (Тимошка) Савин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1630
Сын: Тананин Павел (Павлик) Савин
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1646