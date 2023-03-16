Артамонова Евгения Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артамонова Евгения Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.04.1987

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1987

Отец: не указан

Мать: Артамонова Татьяна Юрьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Артамонов Матвей Станиславович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Артамонов Артем Станиславович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Артамонов Максим Александрович

Отец ребёнка: Заикин Александр Николаевич

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