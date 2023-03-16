Артамонова Евгения Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.04.1987
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1987
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Артамонов Матвей Станиславович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Артамонов Артем Станиславович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Артамонов Максим Александрович
Отец ребёнка: Заикин Александр Николаевич