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Вигуляр Иван Емельянович

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Место рождения

Деревня Бирюсинская , Заледеевская волость , Енисейская губерния

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Вигуляр Емельян

Мать: Вигуляр Мария

Деревня Бирюсинская , Заледеевская волость , Енисейская губерния
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Васса Малафеевна

Деревня Бирюсинская , Заледеевская волость , Енисейская губерния
Рождение ребёнка
15.04.1894

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Васса Малафеевна

Деревня Бирюсинская , Заледеевская волость , Енисейская губерния
Рождение ребёнка
25.06.1896

Сын: Вигуляров Петр Иванович

Мать ребёнка: Васса Малафеевна

Деревня Бирюсинская , Заледеевская волость , Енисейская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васса Малафеевна

Смерть
Неизвестно
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