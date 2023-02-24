Вигуляр Иван Емельянович
Место рожденияДеревня Бирюсинская , Заледеевская волость , Енисейская губерния
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Вигуляр Емельян
Мать: Вигуляр Мария
Деревня Бирюсинская , Заледеевская волость , Енисейская губерния
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Васса Малафеевна
Деревня Бирюсинская , Заледеевская волость , Енисейская губерния
Рождение ребёнка
15.04.1894
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Васса Малафеевна
Деревня Бирюсинская , Заледеевская волость , Енисейская губерния
Рождение ребёнка
25.06.1896
Мать ребёнка: Васса Малафеевна
Деревня Бирюсинская , Заледеевская волость , Енисейская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васса Малафеевна
Смерть
Неизвестно