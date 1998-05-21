Кириллов Владимир Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.03.1924
Дата смерти21.05.1998
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1924
Отец: Кириллов Владимир
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кириллов Евгений Владимирович
Мать ребёнка: Кириллова Кира Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кириллов Александр Владимирович
Мать ребёнка: Кириллова Кира Александровна
Смерть
21.05.1998
Россия, Московская область, Пушкинский район, п. Заветы Ильича