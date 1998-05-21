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Кириллов Владимир Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.1924

Дата смерти

21.05.1998

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1924

Отец: Кириллов Владимир

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кириллова Кира Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кириллов Евгений Владимирович

Мать ребёнка: Кириллова Кира Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кириллов Александр Владимирович

Мать ребёнка: Кириллова Кира Александровна

Смерть
21.05.1998
Россия, Московская область, Пушкинский район, п. Заветы Ильича
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