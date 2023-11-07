Рыжков Иван Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1939
Дата смерти07.06.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Отец: Рыжков Егор
Мать: Рыжкова Феня
Рождение ребёнка
27.04.1965
Дочь: Михайлова Нина Ивановна
Мать ребёнка: Рыжкова Валентина Мироновна
Рождение ребёнка
22.07.1982
Мать ребёнка: Рыжкова Валентина Мироновна
Рождение ребёнка
13.01.?
Дочь: Проскурякова Людмила Ивановна
Мать ребёнка: Рыжкова Валентина Мироновна
Рождение ребёнка
21.05.?
Дочь: Алафьева Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Рыжкова Валентина Мироновна
Рождение ребёнка
24.06.?
Сын: Рыжков Александр Иванович
Мать ребёнка: Рыжкова Валентина Мироновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Рыжкова Валентина Мироновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рыжкова Валентина Мироновна
Смерть
07.06.1992