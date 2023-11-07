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Рыжков Иван Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1939

Дата смерти

07.06.1992

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Рыжков Егор

Мать: Рыжкова Феня

Рождение ребёнка
27.04.1965

Дочь: Михайлова Нина Ивановна

Мать ребёнка: Рыжкова Валентина Мироновна

Рождение ребёнка
22.07.1982

Сын: Рыжков Владимир Иванович

Мать ребёнка: Рыжкова Валентина Мироновна

Рождение ребёнка
13.01.?

Дочь: Проскурякова Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Рыжкова Валентина Мироновна

Рождение ребёнка
21.05.?

Дочь: Алафьева Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Рыжкова Валентина Мироновна

Рождение ребёнка
24.06.?

Сын: Рыжков Александр Иванович

Мать ребёнка: Рыжкова Валентина Мироновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыжков Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Рыжкова Валентина Мироновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рыжкова Валентина Мироновна

Смерть
07.06.1992
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