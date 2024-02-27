Болдырев Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти06.03.1980
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Болдырев Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Болдырев Иван
Мать ребёнка: Болдырева (Болдырева) Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Болдырева) Мария
Мать ребёнка: Болдырева (Болдырева) Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1932
Рождение ребёнка
23.09.1935
Сын: Болдырев Василий
Мать ребёнка: Болдырева (Болдырева) Ольга
Рождение ребёнка
1939
Дочь: (Болдырева) Александра
Мать ребёнка: Болдырева (Болдырева) Ольга
Военная служба
08.07.1941
старший сержант, командир отделения разведки 2 дивизиона 936 АП Получио 15.06.1943 легкое ранение
Военная награда
12.08.1943
Медаль «За боевые заслуги». (выписка из приказа) За то что он в боях с немецкими захватчиками. Будучи на наблюдательном пункте, корректировал огонь наших батарей, в результате чего было уничтожено- 10... Показать все
Военная награда
15.01.1945
Орден «Красной звезды»
Военная награда
08.05.1945
Медаль «За отвагу» (выписка из наградного листа) В ночь на 27 апреля 45 г. противник крупными силами пехоты, при поддержке самоходных орудий и фаустов с целью окружить и уничтожить наши части, перешел... Показать все
Рождение ребёнка
01.09.1947
Смерть
06.03.1980