Болдырев Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болдырев Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

06.03.1980

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1911 г.р.

Дети

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1935 г.р.
1939 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Болдырев Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Болдырева (Болдырева) Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Болдырев Иван

Мать ребёнка: Болдырева (Болдырева) Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Болдырева) Мария

Мать ребёнка: Болдырева (Болдырева) Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Болдырева (Болдырева) Ольга

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Болдырева (Болдырева) Ольга

Рождение ребёнка
23.09.1935

Сын: Болдырев Василий

Мать ребёнка: Болдырева (Болдырева) Ольга

Рождение ребёнка
1939

Дочь: (Болдырева) Александра

Мать ребёнка: Болдырева (Болдырева) Ольга

Военная служба
08.07.1941
старший сержант, командир отделения разведки 2 дивизиона 936 АП Получио 15.06.1943 легкое ранение
Военная награда
12.08.1943
Медаль «За боевые заслуги». (выписка из приказа) За то что он в боях с немецкими захватчиками. Будучи на наблюдательном пункте, корректировал огонь наших батарей, в результате чего было уничтожено- 10... Показать все
Военная награда
15.01.1945
Орден «Красной звезды»
Военная награда
08.05.1945
Медаль «За отвагу» (выписка из наградного листа) В ночь на 27 апреля 45 г. противник крупными силами пехоты, при поддержке самоходных орудий и фаустов с целью окружить и уничтожить наши части, перешел... Показать все
Рождение ребёнка
01.09.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Болдырева (Болдырева) Ольга

Смерть
06.03.1980

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