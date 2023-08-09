Маресева (Живаева) (Кузнецова) Пелагея Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаресева (Живаева) (Кузнецова) Пелагея Андреевна

Маресева (Живаева) (Кузнецова) Пелагея Андреевна

Место рождения

Кузоватово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1862 ст.

Дата смерти

После 1902 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862 ст.

Отец: Кузнецов Андрей Егорович

Мать: не указана

Кузоватово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
30.07.1884 ст.

Муж: Живаев Архип Семенович

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.11.1885 ст.

Сын: Маресев Петр Архипович

Отец ребёнка: Живаев Архип Семенович

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
В «Метрической книге, данной из Симбирской Духовной Консистории священноцерковнослужителям Николаевской церкви села Томылова Сенгилеевского уезда для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших н... Показать все
Рождение ребёнка
13.04.1888 ст.

Сын: Марясев Семен Архипович

Отец ребёнка: Живаев Архип Семенович

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
В «Метрической книге, данной из Симбирской Духовной Консистории священноцерковнослужителям Николаевской церкви села Томылова, Сенгилеевского уезда, для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших... Показать все
Рождение ребёнка
17.09.1890 ст.

Дочь: Кечкина Вера Архиповна

Отец ребёнка: Живаев Архип Семенович

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
В «Метрической книге, данной из Симбирской Духовной Консистории священноцерковнослужителям Николаевской церкви села Томылова, Сенгилеевского уезда, для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших... Показать все
Рождение ребёнка
20.07.1894 ст.

Сын: Живаев Илья Архипович

Отец ребёнка: Живаев Архип Семенович

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
В «Метрической книге, данной из Симбирской Духовной Консистории причту Николаевской церкви села Томылова, Сенгилеевского уезда, для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших на 1894 год», в час... Показать все
Рождение ребёнка
1897 ст.

Сын: Живаев Григорий Архипович

Отец ребёнка: Живаев Архип Семенович

Рождение ребёнка
04.01.1900 ст.

Дочь: Татьяна Архиповна

Отец ребёнка: Живаев Архип Семенович

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
В «В Метрической книге, данной из Симбирской Духовной Консистории причту Николаевской церкви с. Томылова, Сенгилеевского уезда, для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших на 1900 год», в час... Показать все
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Агрипина Архиповна

Отец ребёнка: Живаев Архип Семенович

Работа или профессия
Неизвестно
Земледелица при муже
Место жительства
Неизвестно
Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1902 ст.