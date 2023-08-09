Маресева (Живаева) (Кузнецова) Пелагея Андреевна
Место рождения
Дата рождения1862 ст.
Дата смертиПосле 1902 ст.
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862 ст.
Отец: Кузнецов Андрей Егорович
Мать: не указана
Бракосочетание
30.07.1884 ст.
Рождение ребёнка
19.11.1885 ст.
Отец ребёнка: Живаев Архип Семенович
В «Метрической книге, данной из Симбирской Духовной Консистории священноцерковнослужителям Николаевской церкви села Томылова Сенгилеевского уезда для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших н... Показать все
Рождение ребёнка
13.04.1888 ст.
Отец ребёнка: Живаев Архип Семенович
В «Метрической книге, данной из Симбирской Духовной Консистории священноцерковнослужителям Николаевской церкви села Томылова, Сенгилеевского уезда, для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших... Показать все
Рождение ребёнка
17.09.1890 ст.
Дочь: Кечкина Вера Архиповна
Отец ребёнка: Живаев Архип Семенович
В «Метрической книге, данной из Симбирской Духовной Консистории священноцерковнослужителям Николаевской церкви села Томылова, Сенгилеевского уезда, для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших... Показать все
Рождение ребёнка
20.07.1894 ст.
Отец ребёнка: Живаев Архип Семенович
В «Метрической книге, данной из Симбирской Духовной Консистории причту Николаевской церкви села Томылова, Сенгилеевского уезда, для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших на 1894 год», в час... Показать все
Рождение ребёнка
1897 ст.
Сын: Живаев Григорий Архипович
Отец ребёнка: Живаев Архип Семенович
Рождение ребёнка
04.01.1900 ст.
Дочь: Татьяна Архиповна
Отец ребёнка: Живаев Архип Семенович
В «В Метрической книге, данной из Симбирской Духовной Консистории причту Николаевской церкви с. Томылова, Сенгилеевского уезда, для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших на 1900 год», в час... Показать все
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Агрипина Архиповна
Отец ребёнка: Живаев Архип Семенович
Работа или профессия
Неизвестно
Земледелица при муже
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1902 ст.