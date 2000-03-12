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Стецкевич Владимир Юрьевич
Стецкевич Владимир Юрьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.03.2000
Пол
Мужской
Отец
Стецкевич Юрий Мечеславович
1968 г.р.
Мать
Стецкевич (Титова) Светлана Николаевна
1971 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.2000
Отец:
Стецкевич Юрий Мечеславович
Мать:
Стецкевич Светлана Николаевна
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