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Смышнов Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1959

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1959

Отец: не указан

Мать: Смышнова Неизвестно

Рождение ребёнка
1988

Дочь: Смышнова Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Смышнова Евгения Васильевна

Горькая Балка, Советский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смышнов Евгений Владимирович

Мать ребёнка: Смышнова Евгения Васильевна

Горькая Балка, Советский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смышнов Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Смышнова Евгения Васильевна

Горькая Балка, Советский, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно