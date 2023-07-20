Смышнов Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения1959
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1959
Отец: не указан
Мать: Смышнова Неизвестно
Рождение ребёнка
1988
Дочь: Смышнова Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Смышнова Евгения Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смышнов Евгений Владимирович
Мать ребёнка: Смышнова Евгения Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смышнов Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Смышнова Евгения Васильевна
Смерть
Неизвестно