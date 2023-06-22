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Журавлев Петр Илларионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Журавлев Илларион

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Журавлева Мария Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Журавлев Михаил Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Журавлев Григорий Петрович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно