Евдокия Адриановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.02.1882
Сын: Алексей Кузьмич
Отец ребёнка: Козьма Савельевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козьма Савельевич
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно