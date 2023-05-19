Кац (Могоричева) Сарра Лазаревна
Место рождения
Дата рождения18.02.1922
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1922
Отец: Могоричев Лазарь
Мать: Могоричева Роза
Бракосочетание
13.01.1948
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.11.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно