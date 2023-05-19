Кац (Могоричева) Сарра Лазаревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кац (Могоричева) Сарра Лазаревна

Место рождения

Луганск

Дата рождения

18.02.1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1922

Отец: Могоричев Лазарь

Мать: Могоричева Роза

Бракосочетание
13.01.1948

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.11.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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