Устинья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1707
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1739
Сын: Алексей Сергеевич
Отец ребёнка: Сергей Григорьевич
Рождение ребёнка
1740
Сын: Гавриил Сергеевич
Отец ребёнка: Сергей Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергей Григорьевич
Смерть
Неизвестно