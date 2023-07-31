Устинья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устинья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1707

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1708 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1739

Сын: Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Сергей Григорьевич

Рождение ребёнка
1740

Сын: Гавриил Сергеевич

Отец ребёнка: Сергей Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергей Григорьевич

Смерть
Неизвестно