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Мельникова Татьяна Евграфовна
Мельникова Татьяна Евграфовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1961
Дата смерти
2000
Пол
Женский
Отец
Мельников Евграф Илларионович
Мать
Мельникова (Домбровская) Александра Алексевна
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1961
Отец:
Мельников Евграф Илларионович
Мать:
Мельникова Александра Алексевна
Смерть
2000
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