Щербакова (Шестакова) Татьяна Мстиславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербакова (Шестакова) Татьяна Мстиславовна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

27.11.1960

Дата смерти

20.02.2012

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

1956 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1960

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
15.11.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Анатолий Щербаков

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анатолий Щербаков

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
20.02.2012
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