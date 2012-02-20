Щербакова (Шестакова) Татьяна Мстиславовна
Место рождения
Дата рождения27.11.1960
Дата смерти20.02.2012
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1960
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.11.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Анатолий Щербаков
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Анатолий Щербаков
Смерть
20.02.2012