Кириенко Спиридон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириенко Спиридон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Сын: Кириенко Егор Спиридонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Кириенко Дарья Спиридоновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
25.01.1913

Дочь: Кириенко София Спиридоновна

Мать ребёнка: не указана

Логовское, Златогорская волость, Мариинский уезд
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Кириенко Дуня Спиридоновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1920

Сын: Кириенко Алексей Спиридонович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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