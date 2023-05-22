Кириенко Спиридон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1909
Сын: Кириенко Егор Спиридонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Кириенко Дарья Спиридоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
25.01.1913
Дочь: Кириенко София Спиридоновна
Мать ребёнка: не указана
Логовское, Златогорская волость, Мариинский уезд
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Кириенко Дуня Спиридоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1920
Сын: Кириенко Алексей Спиридонович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно