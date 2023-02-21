Фоминых Любовь Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фоминых Илья Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.08.1981
Сын: Пешехонов Владимир Анатольевич
Отец ребёнка: Пешехонов Анатолий Дмитриевич
Медное, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пешехонова Светлана Анатольевна
Отец ребёнка: Пешехонов Анатолий Дмитриевич