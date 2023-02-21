Фоминых Любовь Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фоминых Любовь Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фоминых Илья Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.08.1981

Сын: Пешехонов Владимир Анатольевич

Отец ребёнка: Пешехонов Анатолий Дмитриевич

Медное, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пешехонова Светлана Анатольевна

Отец ребёнка: Пешехонов Анатолий Дмитриевич

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