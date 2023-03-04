Вшивцева (Клепикова) Агафия Трифанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1724
Дата смертиПосле 1764
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1742
Отец ребёнка: Вшивцев Михаил Лукянович
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Феврония Михайловна
Отец ребёнка: Вшивцев Михаил Лукянович
Рождение ребёнка
1750
Сын: Вшивцев Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Вшивцев Михаил Лукянович
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Ксения Михайловна
Отец ребёнка: Вшивцев Михаил Лукянович
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Дарья Михайловна
Отец ребёнка: Вшивцев Михаил Лукянович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мякиши, Верхошижемский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1764