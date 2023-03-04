Вшивцева (Клепикова) Агафия Трифанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева (Клепикова) Агафия Трифанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1724

Дата смерти

После 1764

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1742

Сын: Вшивцев Ефим Михайлович

Отец ребёнка: Вшивцев Михаил Лукянович

Рождение ребёнка
1748

Дочь: Феврония Михайловна

Отец ребёнка: Вшивцев Михаил Лукянович

Рождение ребёнка
1750

Сын: Вшивцев Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Вшивцев Михаил Лукянович

Рождение ребёнка
1754

Дочь: Ксения Михайловна

Отец ребёнка: Вшивцев Михаил Лукянович

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Дарья Михайловна

Отец ребёнка: Вшивцев Михаил Лукянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Михаил Лукянович

Место жительства
Неизвестно
Мякиши, Верхошижемский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1764
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