Воробышков Николай Васильевич
Место рождения
Дата рождения09.11.1901
Дата смерти27.04.1904
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
09.10.1901
Восприемники: Нерехтского уезда, Острецовской волости, села Ивановского Скрябиных крестьянский сын Николай Иванович Батурин и села Красного крестьянска девица Елизавета Васильевна Воробышкова
Рождение
09.11.1901
Упоминание
Неизвестно
Государственный архив Костромской области | 56-11-36-36об-37 | 56-11-37-54об-55
Место жительства
Неизвестно
Смерть
27.04.1904
Причина смерти: От кори