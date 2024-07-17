Воробышков Николай Васильевич 09.11.1901 — найти родственников по фамилии на Familio
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Воробышков Николай Васильевич

Место рождения

Красное-на-Волге, Красносельский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

09.11.1901

Дата смерти

27.04.1904

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЗ
Участники
Место
Комментарий
Крещение
09.10.1901
Красное-на-Волге, Красносельский муниципальный район, Костромская область
Восприемники: Нерехтского уезда, Острецовской волости, села Ивановского Скрябиных крестьянский сын Николай Иванович Батурин и села Красного крестьянска девица Елизавета Васильевна Воробышкова
Рождение
09.11.1901

Отец: Воробышков Василий Петрович

Мать: Воробышкова (Пырина) Ирина Хрисанфовна

Красное-на-Волге, Красносельский муниципальный район, Костромская область
Упоминание
Неизвестно
Государственный архив Костромской области | 56-11-36-36об-37 | 56-11-37-54об-55
Место жительства
Неизвестно
Красное-на-Волге, Красносельский муниципальный район, Костромская область
Смерть
27.04.1904
Красное-на-Волге, Красносельский муниципальный район, Костромская область
Причина смерти: От кори

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