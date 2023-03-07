Мазанов Николай Елистратович
Место рождения
Дата рождения01.12.1906
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
01.12.1906
Крещение
02.12.1906
Крестные: Яков Андреевич ??? и Ольга Елистратовна Мазанова Церковь села Дубовый Умет Самарской области
Призыв на военную службу
14.07.1941
Молотовский РВК, Куйбышевская обл., г. Куйбышев, Молотовский р-н. Воинское звание: ефрейтор Воинская часть: 1 осанап 1 ВА
Военная награда
08.12.1944
Москва, город федерального значения Москва
Медаль «За оборону Москвы»
Рождение ребёнка
17.01.1946
Дочь: Журавлева Лидия Николаевна
Мать ребёнка: не указана